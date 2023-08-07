Депутата и завотделением куйбышевского техникума арестовали за взятки

Людмилу Нефедову арестовали по обвинению в коррупции. Фото: "Единая Россия"

Депутата Совета депутатов и завотделением техникума в Куйбышеве Людмилу Нефедову арестовали по обвинению в коррупции. Об этом сообщил районный суд.

— Следователь указывает, что являясь должностным лицом — заведующей отделением «Ветеринарии» Сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно лично получила взятки в виде денег за прохождение студентами государственной итоговой аттестации без их фактического в ней участия и последующую выдачу им диплома СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ», — сообщили в суде.

Женщину обвиняют в пяти эпизодах по части статьи 290 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Под стражей по решению суда она будет находиться до 4 октября 2023 года.

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