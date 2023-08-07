Вездеход с новосибирскими туристами перевернулся на Алтае

ДТП произошло 6 августа в окрестностях села Чемал. Фото: МВД по Республике Алтай

Вездеход с туристами из Новосибирской области съехал в кювет и перевернулся на Алтае. ДТП произошло 6 августа в окрестностях села Чемал.

Как рассказали в МВД по Республике Алтай, вездеходом Сокол управлял 62-летний мужчина. Во время движения по грунтовой дороге новосибирец не справился с управлением и вылетел в кювет. После этого транспортное средство опрокинулось.

− В результате ДТП в Чемальскую районную больницу со множественными переломами ребер была госпитализирована 66-летняя женщина-пассажир снегоболотохода, − сообщили в полиции.

Медицинскую помощь оказали еще двоим пассажирам − 62-летнему мужчине и 15-летнему подростку. Оказалось, что все они приехали из Новосибирской области.

Позже выяснилось, что сибиряк сел за руль вездехода, не имея права управления транспортным средством требуемой категории. По факту произошедшего проводится проверка.

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