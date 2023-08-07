В Кировском районе Новосибирска на ходу загорелся грузовой автомобиль

Грузовик тушили приехавшие на место пожарные.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Грузовой автомобиль ISUZU загорелся на проезжей части в Кировском районе Новосибирска. Инцидент произошел в понедельник, 7 августа.
Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», на место прибыли пожарные. Но, судя по видео от очевидцев, огонь успел практически полностью уничтожить кабину.
− О пострадавших не сообщается, − отметили в публикации.
Огонь повредил и некоторые провода, висевшие над проезжей частью. Информация об ущербе не поступала.
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