В Кировском районе Новосибирска на ходу загорелся грузовой автомобиль

Грузовик тушили приехавшие на место пожарные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Грузовой автомобиль ISUZU загорелся на проезжей части в Кировском районе Новосибирска. Инцидент произошел в понедельник, 7 августа.

Как сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», на место прибыли пожарные. Но, судя по видео от очевидцев, огонь успел практически полностью уничтожить кабину.

− О пострадавших не сообщается, − отметили в публикации.

Огонь повредил и некоторые провода, висевшие над проезжей частью. Информация об ущербе не поступала.

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