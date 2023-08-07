«Заболел ребенок»: в Бердске выявили возможный очаг кори

В городе Бердск под Новосибирском выявили очаг кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Бердск под Новосибирском выявили очаг кори. Заболел 4-летний ребенок, его родители отказались от госпитализации.

— Семья из пяти человек, никто не привит. Отказ от вакцинации. Отказ от госпитализации ребенка. Отработана вся улица — 10 домов, — рассказала изданию «Бердск Онлайн» БЦГБ Елена Тоцкая.

В понедельник, 7 августа, у потенциальных заболевших взяли анализы. Выяснить, корь это или нет будет возможно в течение суток.

В Бердске, тем временем, продолжается вакцинация от кори. За прошлую неделю привиты были 13 человек — все взрослые.

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