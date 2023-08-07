В прошедшие выходные в Новосибирске задержали старика-разбойника и ревнивого мужа-дебошира

Фото: АБ ГВАРДИЯ

В воскресенье в 16.15 в одном из магазинов Центрального района благодаря записям с камер видеонаблюдения был задержан пожилой мужчина, которому на вид 60 лет. Дедушка оказался матерым вором - на его счету семь краж продуктов питания на сумму более 10 тысяч рублей.

Понимая, что в этот раз уйти безнаказанным не получится, он решил притвориться больным - схватился за сердце и сообщил сотрудникам магазина, что задыхается. Когда охранник поспешил за водой и аптечкой, чудесным образом выздоровевший дедушка резко сорвался с места и рванул прочь из магазина.

Поисками правонарушителя занялся прибывший экипаж ГБР-75 Агентства Безопасности. Разделившись, бойцы обошли близлежащие дворы и сумели по горячим следам обнаружить пожилого вора примерно в километре от магазина. Старик-разбойник в добром здравии и, как оказалось, в отличной физической форме был доставлен в магазин, а затем передан сотрудникам полиции.

Позднее, уже в понедельник в 0.25, в дежурную часть ГВАРДИИ позвонила собственница квартиры с улицы Авиастроителей. Женщина сообщила, что к ней домой, угрожая расправой, ломится бывший муж. Направленный на помощь экипаж ГБР-72 ГВАРДИИ застал нетрезвого хулигана во дворе дома. Мужчина успел разбить стекла в машине бывшей супруги, сломать зеркала заднего вида, оторвать задний бампер и повредить кузовные детали. Даже по самым приблизительным подсчетам хулиган нанес ущерб на несколько сотен тысяч рублей. Мужчина был обезврежен и передан сотрудникам полиции. Но на этом история не закончилась. Через несколько часов он наведался в квартиру уже к теще, разбил камнем окно квартиры и сломал дверную ручку.