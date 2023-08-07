В Новосибирск в августе приедет поезд Книжной Экспедиции

Новосибирская область примет участие в событийно-коммуникационной программе «Читающий Август». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирская область примет участие в событийно-коммуникационной программе «Читающий Август». В рамках проекта в столицу Сибири приедет Книжный поезд.

Книжная Экспедиция − это большое путешествие на поезде по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток. В нем примут участие различные писатели, деятели культуры, блогеры, библиотекари и так далее.

− Экспедиция включает в себя серию однодневных фестивалей в 14 городах-участниках по пути следования Книжной Экспедиции, − сообщили в пресс-службе фестивального движения «Книжные маяки России».

Экспедиция стартовала 3 августа. В Новосибирск Книжный поезд прибудет в четверг, 10 августа.

Уже известно, что в фестивале примут участие писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор детективных романов Татьяна Устинова и другие.

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