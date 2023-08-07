В Новосибирск в августе приедет поезд Книжной Экспедиции

Новосибирская область примет участие в событийно-коммуникационной программе «Читающий Август».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новосибирская область примет участие в событийно-коммуникационной программе «Читающий Август». В рамках проекта в столицу Сибири приедет Книжный поезд.
Книжная Экспедиция − это большое путешествие на поезде по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток. В нем примут участие различные писатели, деятели культуры, блогеры, библиотекари и так далее.
− Экспедиция включает в себя серию однодневных фестивалей в 14 городах-участниках по пути следования Книжной Экспедиции, − сообщили в пресс-службе фестивального движения «Книжные маяки России».
Экспедиция стартовала 3 августа. В Новосибирск Книжный поезд прибудет в четверг, 10 августа.
Уже известно, что в фестивале примут участие писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, автор детективных романов Татьяна Устинова и другие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер