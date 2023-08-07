Александр Аксёненко устроил общественный рейд по местам продажи вейпов и электронных сигарет

Александр Аксёненко вместе с Народным фронтом провел рейд по точкам продажи вейпов и электронных сигарет. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Председатель Совета регионального отделения «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Александр Аксёненко вместе с Народным фронтом Новосибирской области устроил общественный рейд. Они прошлись по ряду точек продаж вейпов и электронных сигарет в Советском районе. Депутат пришел к выводу: везде нарушают закон по выкладке товара. Новые нормы закона вступили в силу с 1 июня и запрещают не только продажу несовершеннолетним вейпов и электронных сигарет, но и открытую выкладку и демонстрацию их в магазинах, а также показ рекламы такой продукции детям.

- Эти нормы закона - на волне череды сообщений о смертях и отравлениях подростков от курения вейпов и электронных сигарет - были разработаны в стенах Госдумы. Под документом стоит и моя подпись. Но массово приходят сообщения, что по прошествии двух месяцев эти нормы все еще не соблюдаются, - поделился депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко на своей странице ВКонтакте. - На днях мы с Народным фронтом Новосибирской области устроили общественный рейд и прошлись по некоторым точкам продаж на моем округе (Советский район). Куда ни заходили - везде нарушения по выкладке товара. Самый ходовой ответ продавцов: «А мы не знали».

Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП»

Тогда напрашивается вопрос: если по выкладке «не знали», то как обстоят дела с запретом для продажи несовершеннолетним?

Парламентарий отметил, что не в его компетенции привлекать продавцов к ответственности за нарушения. Но по результатам своего рейда он направит письмо в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку.

- А через месяц - с 1 сентября - вступит в силу еще одна норма принятого нами в Госдуме закона - будет запрещено обращение жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки, усиливающие никотиновую зависимость. Их перечень определит Правительство РФ, - напомнил Александр Аксёненко.