В Новосибирске более двух тысяч зданий остались без горячей воды

В Новосибирске отключили горячую воду более чем на двух тысячах объектов города.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске отключили горячую воду более чем на двух тысячах объектов города. Об этом на оперативном совещании 7 августа сообщил мэр Анатолий Локоть.
− Продолжаются плановые ремонтные работы по подготовке к зиме. В связи с этим в городе есть отключения. Из-за проведения испытаний от горячей воды отключены 2 115 объектов, − отметил градоначальник.
Кроме того, горячей воды нет в 512 зданиях на территории Кировского района Новосибирска. Мэр города подчеркнул, что работы идут в соответствии с графиком, хотя проблемные моменты есть.
− Есть определенные трудности, стараемся решать их в рабочем порядке, − подчеркнул Анатолий Локоть.
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