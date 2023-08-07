Под Новосибирском 12-летняя девочка утонула в реке Бердь

В Искитиме Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Искитиме Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Об этом КП-Новосибирск рассказали в СУ СК РФ по региону.

Все случилось вечером в субботу, 5 августа, на реке Бердь. При каких обстоятельствах произошла трагедия – не уточняется.

− По факту обнаружения тела 12-летней девочки на реке Бердь в следственном отделе проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, − сообщили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец утонул в Оби, пытаясь переплыть с острова на берег.

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