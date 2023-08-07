Губернатор Андрей Травников поручил мэру Новосибирска взять на контроль комплексный ремонт дорог и тротуаров

На оперативном совещании обсудили комплексный подход при ремонте улиц. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в очередном оперативном совещании. Глава региона напомнил, что ранее на выездных совещаниях в районах Новосибирска он обсуждал с мэрией расширение практики комплексного подхода при ремонте улиц.

В пример Андрей Травников привел Академгородок. Он отметил, что там очень активно облагораживают территорию. Рабочие меняют асфальт, параллельно переделывают бордюры, оформляют газоны, ремонтируют тротуары и прокладывают велосипедные дорожки.

Губернатор дал поручение мэру Новосибирска Анатолию Локтю взять на контроль работу по комплексному благоустройству магистралей и пешеходных зон города.

− Если нужны какие-то оперативные решения, я готов принять и поддержать. В частности, я подтверждаю, что областной бюджет готов помочь с заменой опор освещения, чтобы уж окончательная комплексность была. Чтобы в этом году этот опыт был абсолютно успешным, просьба проконтролировать, − подчеркнул Андрей Травников.

Глава НСО держит на контроле вопросы содержания и уборки улиц в Новосибирске, а также комплексный ремонт дорог. Так, недавно губернатор посетил Советский район в рамках рабочей поездки. Вместе с руководством города и администрацией района Андрей Травников обсудил, как можно решить проблемы по содержанию и уборке территорий, а также в сфере дорожно-транспортных работ.

К слову, губернатор поддержал программу по замене опор со светильниками в Академгородке. Он подчеркнул, что Проспект Строителей – это хороший пример объекта, где комплексный подход применяют ко всем видам и элементам дорожных работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber