Мужчина пытался вывезти из Новосибирска в Узбекистан рогатый череп

До Узбекистана череп так и не долетел - застрял на экспертизе. Фото: Сибирское таможенное управление

В аэропорту Толмачево у пассажира в чемодане нашли череп рогатого животного. Он пытался увезти его в Узбекистан — перевозить такой груз можно — однако не учел важных правил оформления перед полетом.

— Таможенники обнаружили в багаже гражданина Узбекистана предмет, относящийся к категории товаров, вывоз которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, их частями и дериватами СИТЕС. Относятся к ним также изделия из частей животных. Товар обязательно нужно внести в таможенную декларацию, получить ветеринарные и разрешительные документы, — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления

Турист купил череп как сувенир во время поездки на Алтай. Сейчас таможенники отправили памятный подарок на экспертизу.

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