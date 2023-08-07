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НовостиПроисшествия7 августа 2023 5:43

Новосибирская область лидирует по количеству смертей на воде в СФО

Новосибирская область стала лидером в СФО по числу погибших на воде
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирская область заняла первое место по числу погибших на водоемах во всем СФО.

Новосибирская область заняла первое место по числу погибших на водоемах во всем СФО.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирская область заняла первое место по числу погибших на водоемах во всем СФО. Об этом на оперативном совещании 7 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Также в Новосибирской области происходит больше всего ЧП на воде. Виктор Орлов назвал обстановку на реках и озерах региона крайне сложной.

− За прошедшую неделю, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество происшествий увеличилось в три раза − 15 против 5. Если говорить о гибели людей на воде – в два раза, 11 против 5, − отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП на воде произошли на территории Новосибирска и Искитима, а также Куйбышевского, Искитимского, Купинского, Новосибирского и Ордынского районов.

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