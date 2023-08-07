Новосибирская область лидирует по количеству смертей на воде в СФО

Новосибирская область заняла первое место по числу погибших на водоемах во всем СФО. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирская область заняла первое место по числу погибших на водоемах во всем СФО. Об этом на оперативном совещании 7 августа сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Также в Новосибирской области происходит больше всего ЧП на воде. Виктор Орлов назвал обстановку на реках и озерах региона крайне сложной.

− За прошедшую неделю, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество происшествий увеличилось в три раза − 15 против 5. Если говорить о гибели людей на воде – в два раза, 11 против 5, − отметил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ЧП на воде произошли на территории Новосибирска и Искитима, а также Куйбышевского, Искитимского, Купинского, Новосибирского и Ордынского районов.

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