В новый учебный год - с новыми умными часами от «Ростелекома»

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Девайс позволяет определить маршрут ребенка от дома до школы и мгновенно подаст сигнал родителям в случае отклонения от него. Встроенный голосовой помощник Маруся поможет сделать уроки и найдет ответ на любой вопрос.

Этим модным детским гаджетом пользуются уже свыше тысячи россиян. Встроенная в часы геолокация позволит родителям всегда знать, где находится их ребенок, и быть с ним на голосовой и видеосвязи. Важно, что позвонить можно только с подтвержденного номера - остальные система просто блокирует.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

- Наши смарт-часы созданы для того, чтобы оградить детей от возможных угроз как в реальном, так и виртуальном мире. «Ростелеком», как участник Альянса по защите детей в цифровой среде, позаботился, чтобы в устройстве был доступен исключительно детский контент, прошедший тщательную экспертизу, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

С помощью гаджета маленькие школьники смогут отдохнуть от занятий, посмотрев мультфильмы на встроенном онлайн-кинотеатре Wink или послушав аудиокниги. А после голосовой помощник Маруся поможет выполнить домашние задания на отлично, так как она знает ответ почти на любой вопрос из школьной программы. Конечно, и Wink, и Маруся работают только в детском режиме.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Сибиряки могут приобрести часы ELARI 4G Wink как на официальном сайте «Ростелекома», так и в крупных российских маркетплейсах, к примеру, на Ozon или Wildberries. Сейчас на них действуют скидки до 25 процентов. Также приятным бонусом к покупке станут три месяца подписки на VK Музыку и видеосервис Wink в подарок.

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