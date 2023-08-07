На второй неделе августа Новосибирск накроют похолодание и дожди

С 11 августа в Новосибирске будут идти дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящая неделя в Новосибирске принесет прохладу и дожди. Первая половина еще будет довольно солнечной, но под конец будней температура опустится до +18.

Сервис Gismeteo обещает начало похолодания с пятницы, 11 августа. В этот день температура максимум поднимется до +20 днем и пройдет дождь. Суббота и воскресенье тоже окажутся прохладными и дождливыми.

Согласно «Яндекс.Погоде», с пятницы похолодает до +16...+17. После солнечного четверга резко станет пасмурно и каждый день будет идти дождь. Продлится дождливая пора вплоть до 15 августа.

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