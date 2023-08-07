В Новосибирске будут судить банду налетчиков на ювелирные магазины

Девять мужчин в составе устойчивой вооруженной группы совершили 19 преступлений. Фото: СУ СК РФ по НСО
В Новосибирске будут судить устойчивую вооруженную группу, состоящую из девяти мужчин. Они нападали на таксистов, угоняли их автомобили, после чего направлялись в ювелирные салоны и совершали разбойные нападения. За налетчиками числится в общей сложности 19 преступлений.
Как рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области, преступники действовали в период с июня по июль 2022 года. Они «кошмарили» жителей Кировского района и города Обь. Угрожая водителям оружием, злоумышленники завладевали чужими авто и ехали на преступление.
Ущерб составил более пяти миллионов рублей. Значительную часть из этой суммы вернули потерпевшим.
Участников банды, среди которых были жители Новосибирска и Алтайского края, задержали с поличным – после того, как они совершили очередное разбойное нападение. Поймать бандитов удалось благодаря грамотно спланированным следственным действиям и работе полиции.
Уголовные дела возбудили сразу по нескольким статьям. Среди них – разбой, бандитизм, незаконное изготовление оружия и так далее.
− Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, − отметили в Следкоме.
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