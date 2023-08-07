МегаФон обеспечил связью популярное место отдыха в Новосибирской области

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Бердский залив одно из излюбленных мест для многих жителей области, которых привлекает прибрежный отдых. Он отличается не только живописными видами, но также транспортной доступностью и удобной инфраструктурой. Здесь сконцентрировано сразу несколько баз отдыха, гостиниц, яхт-клуб, а добраться сюда можно на электричке, такси или личном автомобиле. Поэтому на водохранилище проводят время не только новосибирцы и бердчане, но и путешественники из других регионов. Например, в июне Бердский залив уже посетили барнаульцы (23% от общего количества туристов), москвичи (16%), кузбассовцы (9%) и томичи (4%).

Благодаря строительству новой базовой станции на территории популярной рекреационной локации, расширилось существующее покрытие сети и увеличилась скорость мобильного интернета для местных жителей, дачников, отдыхающих, водителей, проезжающих по Бердскому шоссе, а также пассажиров железнодорожной станции «Речкуновка».

Также инженеры компании провели модернизацию телеком-оборудования и в других локациях Бердска: улучшения затронули территории рядом с дачными сообществами, эко-парком «Школьный», аллеей Героев и автовокзалом.

- Бердск второй по численности населения город Новосибирской области. Здесь ежегодно возрастает мобильная активность: только за последние два года интернет-трафик вырос более чем в 1,5 раза. В этом году мы отдали особый приоритет Бердску и планируем модернизировать в городе областного значения еще свыше 10 объектов связи, - комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.