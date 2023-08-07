В Новосибирске мигранты отобрали телефон у инвалида

Грабителей поймали по горячим следам. Фото: УТ МВД РФ по СФО.

На станции Инская двое мигрантов отобрали мобильный телефон у жителя Новосибирска с ограниченными возможностями. Грабителями оказались гости из ближнего зарубежья.

— Оперативники задержали граждан 19 и 27 лет. Сотрудниками ЛО МВД России на станции Инская возбуждено уголовное дело. На время проведения следствия мужчины помещены в следственный изолятор, им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет каждому, — сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Потерпевший в свою очередь поблагодарил транспортных полицейских. Телефон ему вернули в целостности и сохранности.

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