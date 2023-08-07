Житель Новосибирска избавился от долгов по алиментам, сделав ДНК-тест

Тест ДНК избавил новосибирца от уголовной ответственности за долги. Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Новосибирской области

29-летний новосибирец избавился от долгов по алиментам после того, как сдал ДНК-тест. Его бывшая жена обратилась к судебным приставам, чтобы те взыскали деньги с мужчины. Тот ничего не платил, за что привлекался к административной, а позже и к уголовной ответственности. Но долги испарились, когда сибиряк узнал, что ребенок жены не от него.

— Мужчина сделал генетическую экспертизу, которая подтвердила его опасения. Результаты ДНК-теста он предъявил бывшей супруге, а позже и в суд для оспаривания отцовства и отмены выплаты алиментов, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Экс-супруга не стала дожидаться решения суда, а сама пришла к приставам и отозвала исполнительный документ.

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