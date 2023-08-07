Атлет Сергей Шубенков опоздал на чемпионат России из-за пробок в Новосибирске

Шубенкову пришлось лететь в Челябинск с пересадками в Москве.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сергей Шубенков опоздал на чемпионат России по легкой атлетике почти на сутки. Дело в том, что спортсмен застрял в пробках в Новосибирске, поэтому не смог вовремя сесть на самолет в Челябинск.
— Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву — не было билетов на поезд, — рассказала Шубенков ТАСС.
Потом он добавил, что мог бы добраться до Челябинска на автомобиле или мотоцикле.
В конце июня Шубенков сломал ключицу. Произошло это из-за того, что легкоатлет решил прокатиться по лесу на мотоцикле после основной тренировки., хотя ему не хватало опыта вождения.
32-летний спортсмен выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Пекине в 2015 году. В его активе также две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира, завоевал он также два золота и серебро на чемпионатах Европы.
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