В Новосибирске завершены поиски 12-летней школьницу с розовыми волосами

Девочку нашли спустя неделю. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске завершились поиски 12-летней девочки с розовыми волосами, которую родители искали больше недели.

— Найдена, жива! Спасибо всем, кто распространял информацию в Сети и делал репосты, — сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, школьница ушла из дома 31 июля. Знакомые девочки рассказали КП-Новосибирск, что она не первый раз убегает из дома. Ее поиски начались только 5 августа.

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