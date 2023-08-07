В Новосибирске завершены поиски 12-летней школьницу с розовыми волосами

Девочку нашли спустя неделю. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области
В Новосибирске завершились поиски 12-летней девочки с розовыми волосами, которую родители искали больше недели.
— Найдена, жива! Спасибо всем, кто распространял информацию в Сети и делал репосты, — сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, школьница ушла из дома 31 июля. Знакомые девочки рассказали КП-Новосибирск, что она не первый раз убегает из дома. Ее поиски начались только 5 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ушла гулять и не вернулась»: в Новосибирске пропала 12-летняя школьница с розовыми волосами
В Новосибирске пропала 12-летняя школьница с розовыми волосами (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер