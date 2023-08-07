Рейс «Иркутск – Новосибирск» задержали больше, чем на 12 часов

Самолет задержался в аэропорту Иркутска больше чем на 12 часов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутске задержали рейс S7 5260 до Новосибирска. По расписанию самолет должен был вылететь в 20.30 6 августа, а приземлиться в Толмачево в 22.05. В итоге пассажирам пришлось прождать в аэропорту больше 12 часов.

— Вылет состоялся в 08.40 по местному времени, расчетное время прибытия в Новосибирск — 09.53, — сообщается на онлайн-табло рейсов.

В службе поддержки S7 КП-Новосибирск ответили, что задержка произошла из-за проблем, которые возникли во время подготовки самолета к вылету.

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