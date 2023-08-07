В Новосибирской области изменится расписание двух электричек

Из-за ремонта ж/д путей изменится расписание электричек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 и 14 августа в Новосибирской области изменится график движения двух электричек. Об этом сообщили на сайте «Экспресс-пригород»

— 10 августа поезд №6403 Болотная – Новосибирск отправится со станции Болотная на 10 минут позже, в 10:11, также прибудет на станцию Новосибирск-Главный позже, в 12:37. 10 и 14 августа поезд №6426 Новосибирск – Болотная отправится из Новосибирска на 41 минуту позже, в 21:46, и прибудет на станцию Болотная в 00:10, — сообщается на сайте.

Такое сильное отставание от расписания связано с ремонтом на железнодорожных путях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер