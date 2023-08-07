Белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили обнимашки на камеру

Белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили обнимашки прямо на камеру. Фото: Анна НОВИКОВА
Юные любимицы публики — белые медведицы Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили обнимашки прямо на камеру. А их мама Герда в это время выпрашивала вкусняшки у посетителей. Будни медвежьего семейства попали в объектив постоянной посетительницы зоопарка Анны Новиковой.
В процессе прилива нежности сестры успели не только пообниматься, но и покусать друг друга за уши, а также повалять друг друга на парапете у бассейна.
А когда вымотались после такого насыщенного времяпрепровождения, крепко уснули друг у друга под боком.
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