В Новосибирске прошел фестиваль творческих людей «Новатория»

В Новосибирской области на берегу Обского моря прошел фестиваль творческих людей «Новатория». Фото: "Навигатор"

В Новосибирской области на берегу Обского моря прошел фестиваль творческих людей «Новатория». Он длился с 4 по 6 августа. На одной площадке собрались тысячи участников и десятки профессионалов из разных творческих сфер.

На фестивале работали 6 площадок, каждая из которых была посвящена определенному направлению. Была площадка для любителей музыки, где выступили группа «Сироткин» и инди-рок-коллектив из Москвы. Работала площадка, посвященная танцам, где мастер-классы провела Софа Стар — полуфиналистки 2-го сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Для любителей театра была возможность увидеть уникальные постановки и перформансы.

— Главный гость на сцене — Андрей Кислицин. Зрителей всегда поражают навыки актерской импровизации в спектакле «Двойное непостоянство», умение перевоплощаться и талант в разных видах сценического искусства, — пишет издание «Навигатор».

Для тех, кому нравится кинематограф, работала площадка, посвященная киноискусству. Там можно было не только посмотреть шедевры кино, но и ознакомиться с процессом создания телесериалов на примере мультфильма «Маша и Медведь» от продюсера Дмитрия Ловейко и комедии «Моя прекрасная няня» от продюсера Константина Наумочкина.

Для тех, кому ближе искусство и дизайн, работала площадка, посвященная архитектуре, граффити, живописи и фотографии.

Работали также площадки для любителей моды и кулинарии.

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