Дай попробовать! Малыш красноруких тамаринов из Новосибирского зоопарка отобрал у мамы фрукт

Малыш пытался отобрать лакомство у мамы. Фото: Анна НОВИКОВА
Постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова сняла на видео забавный эпизод из жизни красноруких тамаринов. В кадр попали мама с малышом.
Взрослая обезьяна наслаждалась лакомством, пока чадо не решило, что тоже хочет попробовать вкусняшку. Поэтому малыш забрался к маме на спину и, свисая сверху, слопал почти половину фрукта.
Впрочем, судя по всему, маму такой перформанс от чада совсем не удивил. Да и она не была против поделиться.
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