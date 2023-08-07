В Новосибирске гуси показали мастер-класс по нырянию на Обском море

В Новосибирске на пляже Обского моря появились неожиданные отдыхающие. Фото: Кадр из видео/Елена Пушкарева

В Новосибирске на пляже Обского моря появились неожиданные отдыхающие. Отдохнуть на берегу и искупаться в жаркий денек вместе с сибиряками пришли…гуси.

Птицы начали плескаться в воде, а один из них решил даже показать настоящий мастер-класс по нырянию. Все это действие отдыхающие успели заснять на видео и выложить в сеть.

Ролик появился в группе Вконтакте «На ОбьГЭСе». За день ролик набрал почти 5 тысяч просмотров, а в комментариях люди не смогли сдержать умиления неожиданным гостям.

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