«Закрыли камеру рукой»: в Новосибирске компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд

В Новосибирске в микрорайоне Дивногорский компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд. Фото: Кадр из видео/"АСТ-54"

В Новосибирске в микрорайоне Дивногорский компания парней разбила стекла у входной двери в подъезд. Инцидент случился ночью 6 августа. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На Юности, 5 компания парней разбила стекла на входной двери в подъезд, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

На кадрах ролика с камеры видеонаблюдения видно, как двое парней и девушка подходят к подъезду, один из парней закрывает рукой камеру и в этот момент слышен звон разбитого стекла. После этого вся троица поспешно ретируется с месте «преступления». Мотивы их поступка так и остаются неизвестными.

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