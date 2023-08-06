В Новосибирске заметили необычные канализационные люки с испанскими надписями

В Новосибирске заметили необычные канализационные люки.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске заметили необычные канализационные люки. Как рассказали КП-Новосибирск горожане, их можно встретить на улице Урицкого недалеко от здания РЖД.
От привычных люков отличаются они тем, что их фиксирует только один язычок, а еще там есть надписи на каталонском языке.
Сами новосибирцы предполагают, что люки — испанского производства, и неизвестно как попали в столицу Сибири.
КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию по данному вопросу.
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