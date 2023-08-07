Последняя неделя тепла: 7 августа в Новосибирске будет +25 градусов

Сегодня в Новосибирске потеплеет до +25. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с тепла, а завершится прохладой. Синоптики обещают в понедельник, 7 августа, около +25 градусов.

— Ночью ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура воздуха +13.. .+15 градусов, в пригороде +10...+12. Днём +23...+25 градусов, осадков также не ожидается, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +8...+13, местами до +18, днём +23...+28. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туманы