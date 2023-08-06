На озере в Новосибирской области массово гниет рыба

Десятки рыб у берега плавают в воде кверху брюхом. Фото: Кад из видео \ "Краснозерская Новь"

В Краснозерском районе на озере Горькое массово умерла рыба. Катастрофу обнаружили рыбаки из села Полойка.

— 1 августа, рыба лежит [на мелководье]. Но живая. Можно руками ее ловить, вон сколько ее, — говорит рыбак на видео, которое публикует «Краснозерская Новь».

Местные жители отмечают, что рыба, как оказывается ближе к берегу, погибает.

В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области заявили, что никаких химических загрязнений в воде не было обнаружено. Причины замора рыбы выясняются.

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