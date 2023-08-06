На финансирование беспилотной отрасли в России потратят более 300 миллиардов. Фото: Правительство НСО

На финансирование нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем в России на 2024-2026 годы будет выделено около 300 миллиардов рублей. Об этом на новосибирском форуме «Архипелаг-2023» сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

— Пока что окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год — 117 миллиардов и на 2026 — 148 миллиардов рублей, — сообщил журналистам Андрей Белоусов.

Он добавил, что сам нацпроект разрабатывается по поручению президента РФ и имеет пять основных направлений. В их числе: создание спроса на малые и среднетяжелые беспилотники, производство беспилотных авиационных систем, их сертификация, регулирование безопасности полетов и инфраструктуры, подготовка кадров и проведение перспективных исследований на эту тему.

Напомним, «Архипелаг-2023» проходил в Новосибирске с 28 июля по 7 августа. В программе были интенсивы, обсуждения, выставки, мастер-классы, а также соревнование по управлению дронами. В мероприятиях, по данным областного правительства, приняли участие около 4, 5 тысяч человек.

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