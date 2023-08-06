В Новосибирской области от укусов клещей пострадали больше 15 тысяч человек

Больше 3 тысяч исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области от клещей пострадали 15 086 человек за весь эпидемический сезон. За последнюю неделю, с 26 июля по 1 августа в больницы обратились 346 человек.

— За неделю наибольшее количество укусов клещами зарегистрировано на территориях Мошковского, Новосибирского и Искитимского районов — 72, 52, 42 соответственно. В Новосибирске больше всего пострадавших в Первомайском (26), Советском (12) и Заельцовском (11) районах, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Всего с начала эпидсезона на наличие возбудителей клещевого энцефалита исследовано 9304 клещей, доставленных в лаборатории. Из них 160 переносили болезнь. Также из 9341 клещей, принесенных в лаборатории, 3302 оказались переносчиками боррелиоза.

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