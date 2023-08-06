«Ответил, что у него все нормально»: новосибирцев смутил мужчина, лежащий на бетоне

Лежащий мужчина напугал прохожих. Фото: Данил ВАРТАНОВ

Новосибирцев напугал мужчина, который лежал на бетоне на улице Станиславского и выглядел так, будто он без сознания или чувствует себя плохо. Один из прохожих предложил ему помощь, но она оказалась не нужна.

— Еле разбудил его и предложил вызвать скорую или переместить его на лавочку, чтобы он не привлекал внимание. А он мне ответил, что у него все нормально, и чтобы я прочитал, что написано у него на майке. Вот так и помогай людям, — сообщил очевидец Данил Вартанов в группе «АСТ-54».

На майке же было написано: «Не разговаривайте со мной, пожалуйста, я вас тут всех ненавижу».

Вот так и предлагай людям помощь... Фото: Данил ВАРТАНОВ

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