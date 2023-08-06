В Новосибирске загорелась квартира в 17-этажке на Фадеева

В Новосибирске случился пожар в доме на улице Фадеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске случился пожар в доме на улице Фадеева. ЧП произошло вечером в воскресенье, 6 августа. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На Фадеева, 66, произошёл пожар в квартире 17-этажного дома, — сообщает телеграм-канал «АСТ-54 black».

На кадрах ролика, снятого очевидцами, видно, что из окна одной из квартир валит дым. На месте работают несколько пожарных расчетов.

— Горел балкон на 9 этаже, на площади 2 квадратных метра. На балкон проникли пожарные по автолестнице, оперативно затушив возгорание. В квартире задымление отсутствует. Эвакуация жильцов из подъезда не требовалась, — сообщили в областном МЧС.

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