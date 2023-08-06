Успейте на пляж: в Новосибирск вернется 30-градусная жара

В Новосибирске еще половину недели будет жарко. Фото: Оксана ЗУЙКО

Лето не спешит отступать — следующая неделя порадует новосибирцев необычайным для августа теплом. Спасатели МЧС предупредили о жаре и о том, какие опасности она в себе несет.

— По прогнозу синоптиков на следующей неделе температура воздуха будет в пределах +23…28 градусов, а к выходным – и до +30. Предупреждаем, что безопаснее всего купаться на официально открытых пляжах. Если собрались в лес, то уходите днем и возвращайтесь засветло. Обязательно предупредите родных и близких, а также возьмите заряженный мобильный телефон. И помните о риске возникновения пожаров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 7 и 8 августа температура поднимется до +27…+28 градусов. А «Яндекс.Погода» обещает тепло под +25 градусов вплоть до 10 числа — а пятницы резко похолодает до +18.

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