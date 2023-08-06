На трассе около горнолыжного комплекса под Новосибирском сбили лося

На трассе под Новосибирском сбили лося. Фото: "Новосибирск с огоньком"

На трассе под Новосибирском сбили лося. ЧП случилось в воскресенье, 6 августа. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Лося сбили на трассе, ведущей к горнолыжному комплексу Ключи, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Ранее в областном минприроды сообщали, что за сбитое животное водителя ждет штраф. Сумма возмещения ущерба животному миру за сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч рублей. Забирать с собой тушу сбитого животного нельзя. Согласно законодательству, животное не является бесхозным. Нелья также уезжать с места происшествия, поскольку это будет считаться оставлением места ДТП, что может грозить лишением прав или арестом.

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