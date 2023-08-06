В Новосибирске завершены поиски 76-летнего пенсионера с потерей памяти

Пенсионера нашли 6 августа. Фото: Лиза Алерт

В Новосибирской области завершены поиски пропавшего 76-летнего пенсионера, который ушел из дома 4 августа в фуражке и с рюкзаком и не вернулся. Поисковики отмечали, что у него может быть потеря памяти. Спустя два дня его нашли невредимым.

- Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты! - сообщили в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 6 августа волонтеры также сообщили о завершении поисков еще одного пенсионера. Пропал он несколько часов назад и уже был найден.

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