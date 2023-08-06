В Новосибирске завершены поиски 76-летнего пенсионера с потерей памяти

Пенсионера нашли 6 августа. Фото: Лиза Алерт
В Новосибирской области завершены поиски пропавшего 76-летнего пенсионера, который ушел из дома 4 августа в фуражке и с рюкзаком и не вернулся. Поисковики отмечали, что у него может быть потеря памяти. Спустя два дня его нашли невредимым.
- Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, распространял информацию в сети и делал репосты! - сообщили в официальной группе поискового отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 6 августа волонтеры также сообщили о завершении поисков еще одного пенсионера. Пропал он несколько часов назад и уже был найден.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Возможна потеря памяти»: в Новосибирске пропал 76-летний пенсионер в фуражке и с рюкзаком
В Новосибирске пропал 76-летний пенсионер в фуражке и с рюкзаком (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер