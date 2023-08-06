До -2: в конце августа в Новосибирске ударят ночные заморозки

Осенние холода придут совсем скоро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жаркое лето скоро покинет Новосибирск. Дыхание осени мы почувствуем уже в конце августа, когда температура начнет постепенно понижаться. Причем ночью она понизится значительно, вплоть до -2 градусов.

- В третьей пятидневке августа ожидается понижение температуры ночью до +6...+11 градусов, днем до +18...+23. В последней пятидневке месяца - понижение температуры воздуха ночью до +2...+7, местами заморозки 0...-2, днем же похолодает до +12...+17, - сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что летнее тепло продержится в Новосибирске еще неделю.

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