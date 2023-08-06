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НовостиОбщество6 августа 2023 5:26

Мешал проезду: танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города

Танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города
Надежда РЫЖКИНА
Танцор чуть не вызвал ДТП на Красном проспекте. Фото: АСТ-54.

Танцор чуть не вызвал ДТП на Красном проспекте. Фото: АСТ-54.

Мужчина, которого постоянно видят танцующим на новосибирских улицах, чуть не спровоцировал аварию. Его заметили посреди Красного проспекта — он плясал прямо на проезжей части и мешал автомобилям.

— Если раньше его перфомансы поднимали настроение многим новосибирцам, то это уже за гранью дозволенного, конечно. Будем надеяться, что это был первый и последний раз, — написали в АСТ-54.

Позже случай прокомментировали в ГИБДД:

— При выяснении обстоятельств Госавтоинспекцией Новосибирска будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.