Мешал проезду: танцор из Новосибирска чуть не устроил ДТП в центре города

Танцор чуть не вызвал ДТП на Красном проспекте. Фото: АСТ-54.

Мужчина, которого постоянно видят танцующим на новосибирских улицах, чуть не спровоцировал аварию. Его заметили посреди Красного проспекта — он плясал прямо на проезжей части и мешал автомобилям.

— Если раньше его перфомансы поднимали настроение многим новосибирцам, то это уже за гранью дозволенного, конечно. Будем надеяться, что это был первый и последний раз, — написали в АСТ-54.

Позже случай прокомментировали в ГИБДД:

— При выяснении обстоятельств Госавтоинспекцией Новосибирска будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.