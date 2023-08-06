Подрались на дороге: в Новосибирске полицейские проверяют видео с массовой дракой у Березовой рощи

Водитель и пассажир машины устроили драку на дороге. Фото: Инцидент Новосибирск

В Новосибирске полиция начала проверку информации о драке возле метро «Березовая роща». В одной из машин повздорили водитель и его пассажир - их разборки из салона перешли на проезжую часть. Двое других пассажиров с заднего сидения бросились их разнимать.

Полиция начала проверку после случившегося.

- Информация по факту конфликта в Дзержинском районе Новосибирска, опубликованная в социальной сети, зарегистрирована в Отделе полиции в установленном порядке. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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