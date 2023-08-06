Загорелись покрышки: в Новосибирске потушили большой пожар на шиномонтажке

Пострадавших в пожаре нет. Фото: АСТ-54 Black

В Новосибирске в ночь на 6 августа загорелась СТО на улице Большая возле Димитровского моста. Пожар вспыхнул около 3 часов ночи.

— Горели два строения и покрышки на общей площади 100 кв. м. Сотрудники МЧС в течение 40 минут ликвидировали открытое горение, а также эвакуировали из горящего строения газовый баллон. Еще около двух часов пожарные проливали обгоревшие конструкции. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 3 августа в Ленинском районе Новосибирска загорелась пятиэтажка на улице Забалуева. Сотрудники МЧС спасли из огня пятерых человек.

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