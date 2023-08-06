Под Новосибирском нашли гранату времен Первой мировой войны

Боеприпас больше века пролежал в земле. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Сотрудники Росгвардии по Новосибирской области уничтожили возле деревни Мостовая гранату времен Первой мировой войны. Ее вблизи заброшенного поселения нашли местные жители.

— Это была английская ручная граната «Миллса» образца 1915 года. Поскольку транспортировка гранаты представляла опасность, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности находка была уничтожена на месте накладным зарядом, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Напомним, ранее возле села Алексеевка сибиряки, работая в поле, наткнулись на боеприпас времен Второй мировой войны.

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