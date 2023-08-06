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НовостиОбщество6 августа 2023 2:08

Под Новосибирском нашли гранату времен Первой мировой войны

Ее уничтожили взрывотехники
Надежда РЫЖКИНА
Боеприпас больше века пролежал в земле. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Боеприпас больше века пролежал в земле. Фото: пресс-служба Росгвардии по Новосибирской области

Сотрудники Росгвардии по Новосибирской области уничтожили возле деревни Мостовая гранату времен Первой мировой войны. Ее вблизи заброшенного поселения нашли местные жители.

Это была английская ручная граната «Миллса» образца 1915 года. Поскольку транспортировка гранаты представляла опасность, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности находка была уничтожена на месте накладным зарядом, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

Напомним, ранее возле села Алексеевка сибиряки, работая в поле, наткнулись на боеприпас времен Второй мировой войны.

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