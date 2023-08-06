«Стоила 60 тысяч рублей»: в Новосибирске ищут грабителей, сорвавших с женщины золотую цепочку

Грабители попали на камеры. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

В Октябрьском районе Новосибирска двое мужчин напали на женщину и сорвали с неё золотую цепочку с кулоном. Украшение было очень дорогим, стоило 60 тысяч рублей.

— Нападение было днём 27 июля на улице Никитина. Пострадавшая обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчины попали на камеры наблюдения. На вид им от 20 до 30 лет, рост около 170-175 см, среднее телосложение, короткие темные волосы. Если вы их видели, сообщите об этом сотрудникам полиции по номерам 8 (383) 232-17-61, 266-02-02, 8-993-028-78-00.