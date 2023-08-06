В Новосибирске 6 августа потеплеет до +25 градусов

В Новосибирске 6 августа ожидается облачная, но сухая погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в воскресенье, 6 августа ожидается облачная, но сухая погода. Синоптики обещают потепление до +25 градусов.

— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха поднимется до +14…+16 градусов, днем потеплеет до +23…+25, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс. Погода. Они обещают новосибирцам температуру воздуха до +21…+24 градусов, ясную погоду утром и днем и облачную с прояснениями вечером и ночью.

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