«Под полом вода, дверь украли»: новосибирцы пожаловались на состояние домов на улице Солидарности

Жильцы улицы Солидарности в Новосибирске пожаловались на плохое состояние дорог и домов. Фото: предоставлено местными жителями

Жильцы улицы Солидарности, 6 в Калининском районе Новосибирска пожаловались на плохое состояние дорог и домов. По словам людей, из-за проблем с канализацией дороги постоянно топит, вода стоит даже под полом у зданий. А сами здания находятся не в лучшем состоянии.

— Межквартальный проезд у нас затоплен, все поросло кустарниками, чтобы пройти или проехать к домам — нужно пройти целый квест. Канализационные люки, вроде бы, где-то в кустах там должны быть, но их не видно, как и их функции, — рассказали местные жители, приславшие видео КП-Новосибирск. — По улицам бежит вода, которая должна уходить по канализационной системе. Постоянно лужи и грязь.

В плачевном состоянии находятся и сами дома на улице.

— Эта же вода стоит у нас под полом. Дома сами уже почти разваливаются, на видео это не так видно, но это правда. Дверь вот была у нас металлическая — так украли, новой нет до сих пор, — рассказывают сибиряки.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в ситуации.

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