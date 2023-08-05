Новосибирец, напавший на соседа с топором, скончался в больнице. Фото: Кадр из видео с камеры видеонаблюдения

Новосибирец, напавший на соседа с топором, скончался в больнице. Об этом рассказали жители улицы Забалуева, которые неоднократно жаловались на странное, пугающее и опасное поведение мужчины.

— Он скончался, когда лежал в больнице, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Об этом сообщили в группе нашего жилмассива, где мы как раз и обсуждали проблему с ним.

Напомним, инцидент с нападением на соседа с топором случился 11 июля: мужчина с опасным «аксессуаром» шел по улице за своим соседом, а потом попытался ударить его прямо около подъезда. Все произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Позже местные жители признались, что этот мужчина уже полтора года держит в страхе весь район. По словам людей, дебошира регулярно забирала полиция, но надолго его не задерживали.

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