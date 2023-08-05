«Один водитель в больнице»: в ГИБДД рассказали подробности аварии с двумя грузовиками в Новосибирске

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с двумя грузовиками в Новосибирске. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирск

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП с двумя грузовиками в Новосибирске. Напомним, авария случилась в Ленинском районе на улице Большая: там столкнулись грузовой автомобиль и самосвал.

— В 15:50 36-летний водитель грузового автомобиля isuzu ехал по улице Большая и напротив дома № 036 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с самосвалом shacman, за рулем которого был 39-летний водитель, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Водителя isuzu доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работал экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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