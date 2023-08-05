«Остановила кровь, успокоила»: сибирячка ищет прохожую, которая помогла ее сыну со сломанным пальцем

Прохожая помогла мальчику остановить кровь и дойти до дома. Фото: Предоставлено мамой мальчика

В Новосибирске 8-летний мальчик сломал палец на уличном тренажере — ему помогла случайная прохожая. Инцидент случился вечером 3 августа в микрорайоне «Родники». Теперь мама ребенка ищет неравнодушную женщину, чтобы отблагодарить.

— Я была дома, сын гулял с папой и сестрой в колясочке. Сын играл на уличном тренажере, ребята хотели достать застрявшую игрушку-лягушку, но сидевший на тренажере мальчик не удержал свой вес и отпустил ручки. Конструкция упала сыну на руку, сломала палец, на двух других лопнула кожа и пошла кровь, — рассказала КП-Новосибирск мама ребенка.

Ребенок в слезах и с окровавленной рукой пошел домой, пока папа с коляской был за домом. Навстречу мальчику шла женщина — она успокоила его, дала платок закрыть раны и позвонила маме в домофон.

— Я думала она его заведёт, стояла у лифта, но сын поднялся один и сильно плакал. Тут же папа зашёл и они поехали в травму. Врачи поставили диагноз — перелом среднего пальца, сейчас поправляется. Я стала искать женщину, чтобы отблагодарить — написала во все соцсети, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика.

Уважаемые читатели! Если вы узнаете женщину на фото — обратитесь в редакцию по номеру: 8-923-145-11-03. Мы передадим контакты семье мальчика.

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