В Новосибирске грузовик столкнулся с самосвалом: на место прибыла реанимация

В Новосибирске на улице Большая произошло ДТП с двумя грузовыми машинами.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирске на улице Большая произошло ДТП с двумя грузовыми машинами. Авария случилась днем в субботу, 5 августа. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.
— Грузовик isuzu столкнулся с самосвалом shacman на улице Большая. На место ДТП прибыл реанимобиль, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Грузовик получил серьезные повреждения. Фото: "АСТ-54"
На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что «Исузу» получил серьезные повреждение кабины. В городской Госавтоинспекции аварию пока что не прокомментировали.
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