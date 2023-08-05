В Новосибирске грузовик столкнулся с самосвалом: на место прибыла реанимация

В Новосибирске на улице Большая произошло ДТП с двумя грузовыми машинами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на улице Большая произошло ДТП с двумя грузовыми машинами. Авария случилась днем в субботу, 5 августа. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

— Грузовик isuzu столкнулся с самосвалом shacman на улице Большая. На место ДТП прибыл реанимобиль, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Грузовик получил серьезные повреждения. Фото: "АСТ-54"

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, что «Исузу» получил серьезные повреждение кабины. В городской Госавтоинспекции аварию пока что не прокомментировали.

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