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НовостиПроисшествия5 августа 2023 12:07

В Новосибирске на озере «Спартак» нашли труп мужчины

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на озере «Спартак» нашли труп мужчины.

В Новосибирске на озере «Спартак» нашли труп мужчины.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Новосибирске на озере «Спартак» нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы вечером в субботу, 5 августа.

— Тело мужчины было обнаружено сегодня днем, по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Личность мужчины также пока еще не установлена.

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